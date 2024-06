Europei. la Spagna è già pronta per i quarti, ma occhio alla sorpresa Georgia  

contenuto sponsorizzato

Le Furie Rosse sono nettamente favorite secondo gli esperti di SisalTipster, tuttavia i caucasici potranno contare sulle parate di Giorgi Mamardashvili e sui gol di Georges Mikautadze

© Getty Images Spagna-Georgia è probabilmente una delle sfide più curiose del tabellone degli ottavi di finale di Euro 2024. Da una parte una delle squadre favorite del torneo, unica a conquistare nove punti nel girone senza aver concesso nemmeno un gol agli avversari, dall’altra la “Cenerentola” della competizione, in grado di superare il turno alla prima partecipazione grazie a un 2-0 a sorpresa inflitto al Portogallo.

Un incontro che sulla carta sembra a “senso unico” visto che le due squadre si sono già incontrate durante il percorso di qualificazione alla rassegna in corso in Germania con gli iberici che si sono imposti rispettivamente per 7-1 a Tbilisi e per 3-1 a Valladolid. Guardando la storia, non sembrano esserci grande speranze per gli uomini di Willy Sagnol che hanno perso sei dei sette incontri disputati vincendo però uno nel 2016 a ridosso degli Europei che videro la Spagna fermarsi agli ottavi contro l’Italia.

Se è vero che Giorgi Mamardashvili e Giorgi Kochorashvili giocano da alcuni anni nella penisola iberica conoscendo così da vicino gli avversari, mentre Khvicha Kvaratskhelia abbia affrontato diversi componenti della Roja in Champions League, segnando peraltro due volte negli ultimi confronti internazionali, gli esperti di SisalTipster vedono nettamente favoriti gli uomini di Luis de la Fuente che scenderanno in campo con il 77% di chiudere la pratica nei primi novanta minuti.

Come già osservato dal Portogallo, servirà far i conti con Giorgi Mamardashvili, considerato da molti il miglior portiere della rassegna europea. L’estremo difensore del Valencia ha sbarrato la strada a Cristiano Ronaldo e compagni conducendo i colleghi all’incontro con la Spagna dove i georgiani hanno soltanto l’8% di possibilità di passare entro i novanta minuti, mentre un eventuale passaggio dai supplementari è fissato attorno al 15%. A quel punto, indipendentemente dalla formula, le “Furie Rosse” hanno l’88% di chance di accedere ai quarti a fronte del 12% per i caucasici.

Visto che la Georgia può contare su Georges Mikautadze, capocannoniere della kermesse con tre gol, e su Khvicha Kvaratskhelia, autore del vantaggio contro i lusitani, è probabile che la sfida veda entrambe le compagini andare in rete, un’eventualità fissata al 41%. Un altro gol dell’attaccante del Metz è previsto invece al 12% mentre quello di Alvaro Morata, a segno contro la Croazia, è previsto al 45%.