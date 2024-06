Europei: la Germania vuole il primo posto nel girone A, la Svizzera va a caccia degli ottavi  

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Nonostante la qualificazione già garantita, la squadra di Julian Nagelsmann parte con i favori del pronostico secondo quanto riportato dagli esperti di SisalTipster

© Getty Images Svizzera-Germania è quasi una sorta di derby vista la vicinanza territoriale fra i due paesi. Un incontro che ha maggior valenza per gli elvetici, chiamati a fare punti per certificare il secondo posto nel girone A degli Europei e garantirsi gli ottavi di finale contro la seconda del gruppo B.

Una sfida inedita per la rassegna continentale e che vede i tedeschi nettamente favoriti, forti non solo delle vittorie su Ungheria e Scozia, ma anche di una vittoria che in casa rosso-crociata manca dai Mondiali del 1938. Secondo gli esperti di SisalTipster la squadra di Julian Nagelsmann ha il 57% delle possibilità di imporsi a fronte di un 18% per gli uomini di Murat Yakin e di un 25% per il pareggio.

Di conseguenza anche la prima posizione del girone sembra essere già nelle mani della Germania che ha l’80% di farcela rispetto al restante 20% per la Svizzera che dovrà soprattutto far i conti con le possibilità che arrivi un gol dalla panchina, quotato al 36%.

Dopotutto entrambe le squadre hanno realizzato l’ultima rete del match nelle prime due sfide del girone, una statistica che si potrebbe ripetere anche questa volta con la Germania favorita con il 59% delle chance rispetto al 33% degli avversari. Probabile anche l’estrazione di un cartellino da parte dell’arbitro con gli svizzeri che appaiono più propensi a fare fallo candidandosi a subire la prima punizione (56%) rispetto agli sfidanti, fermi al 38% delle possibilità di iscrivere il proprio nome sul taccuino dell’arbitro.