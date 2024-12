Udinese-Napoli, obiettivi diversi: Conte lancia Neres, Runjaic si affida a Thauvin

Dopo le due sconfitte con la Lazio arrivate nel giro di pochi giorni, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a dare una risposta al campionato per non lasciar scappare l’Atalanta attuale capolista della Serie A. In occasione del 16° turno, la squadra partenopea affronta l’Udinese in trasferta, gara in programma sabato 14 dicembre alle ore 18. I friulani arrivano dalla vittoria ottenuta in casa del Monza e cercano punti fondamentali per accorciare sul settimo posto in classifica, distante solo due lunghezze. Per la squadra di Runjaic, però, il Napoli rappresenta un vero e proprio tabù: i bianconeri hanno infatti centrato una sola vittoria negli ultimi nove anni contro i campani. Per questa ragione, oltre ai 12 punti di distacco in classifica, gli esperti SisalTipster ritengono favoriti Di Lorenzo e compagni al 54% contro il solo 19% con cui sono accreditati i padroni di casa mentre si sale fino al 27% per il pareggio.