Torino-Milan, spazio alla fantasia: si accende il duello tra Vlasic e Pulisic

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, il Milan torna a giocare in campionato e lo farà sfidando il Torino in trasferta. In Serie A, i rossoneri arrivano da due vittorie consecutive con Empoli e Verona e vanno a caccia della terza per scalare ulteriormente la classifica. Con la sconfitta con il Bologna, i granata di Vanoli hanno messo fine a una striscia di imbattibilità che durava da sette gare. Nonostante gli obiettivi diversi, entrambe le squadre sono chiamate a vincere: ma chi è la vera favorita?