Napoli-Juventus, Conte sfida il proprio passato: tre punti per sognare in grande

Ma come verranno realizzate le marcature? Considerando l’impenetrabilità delle due retroguardie, gli esperti SisalTipster hanno individuato nel tiro dal limite dell’area l’arma in più per entrambe le compagini. Il Napoli ha in rosa calciatori dal calibro di Neres, Politano e McTominay capaci di colpire dalla distanza. Così come la Juve, che vanta tra i propri calciatori di punta Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic. Proprio per questo motivo, le probabilità che venga segnata una rete da fuori area sono del 33%. Vista anche l’importanza della partita, non è da escludere che possano saltare i nervi in campo: un’espulsione è offerta al 20%.