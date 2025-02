Milan, ultima chiamata per la corsa Champions: la Lazio sogna in grande

Dopo la sconfitta subita in rimonta con il Bologna, per il Milan è, forse, l’ultima chiamata per sperare di entrare in zona Champions. I rossoneri, infatti, hanno 8 punti di svantaggio dal quarto posto occupato dalla Juventus e devono necessariamente battere la Lazio per sperare nella remuntada. Anche i biancocelesti sognano il piazzamento che varrebbe la qualificazione alla maggior competizione europea. Reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter, la squadra di Baroni vuole riscattarsi nella sfida di San Siro.