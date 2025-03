Lazio-Udinese, spazio alla fantasia: sfida a distanza tra Zaccagni e Thauvin

Dopo il clamoroso successo in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Lazio di Marco Baroni è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato. I biancocelesti sono in lotta con la Juventus per centrare il quarto posto, in ballo la qualificazione alla prossima Champions League, e, in occasione della 28° giornata di Serie A, ospiteranno una lanciatissima Udinese. I friulani, infatti, sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare e sognano un clamoroso piazzamento europeo. Nonostante l’ottimo momento della squadra di Runjaic, gli esperti SisalTipster vedono i padroni di casa ampiamente favoriti per il successo.