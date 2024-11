Lazio all’esame Bologna: è sfida tra il Taty e Castro

Lazio-Bologna, però, sarà anche la sfida tra due dei migliori centravanti del campionato: il Taty Castellanos e Castro. L’attaccante biancoceleste ha raccolto la pesante eredità di Ciro Immobile ma si sta dimostrando un degno sostituto: sono già 5 le reti in campionato per l’argentino, al 36% Castellanos sarà ancora nel tabellino dei marcatori. Ottimo anche l’impatto di Castro nel campionato italiano. L’attaccante argentino ha messo a segno 4 gol in campionato (secondo miglior marcatore dei rossoblu) e le possibilità che vada in gol domenica sono del 24%.