L’Atalanta per confermare la vetta, l’Empoli per rompere il tabù: Gasp si affida a Retegui, D’Aversa punta su Colombo

La 17° giornata di Serie A vede la capolista Atalanta ricevere l’Empoli di Roberto D’Aversa, gara in programma domenica 22 dicembre alle ore 18. La squadra di Gasperini è reduce dal successo in campionato di misura contro il Cagliari e dalla goleada in Coppa Italia contro il Cesena, mentre gli ospiti nell’ultimo turno sono caduti in casa contro il Torino. La Dea, capolista con due punti di vantaggio sul Napoli, va a caccia dell’undicesima vittoria di fila in campionato per cercare di allungare sulle rivali. L’Empoli, decimo in classifica e con una sola vittoria nelle ultime cinque gare, vuole sfatare il tabù bergamasco: nei 34 precedenti con la Dea, la squadra toscana ha vinto solamente 6 volte. Motivo per il quale la squadra di Gasperini è ampiamente favorita per la vittoria.