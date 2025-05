Fiorentina, battere il Bologna per sognare l’Europa: Italiano torna al Franchi

Vietato distrarsi. Nonostante la vittoria della Coppa Italia, e la conseguente qualificazione alla prossima Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano vuole chiudere al meglio la propria stagione e lo farà sfidando la Fiorentina nella penultima gara di Serie A. I viola, dal canto loro, sono ancora in corsa per un posto in Europa e vincere davanti ai propri tifosi sarebbe il modo migliore per congedarsi in vista della prossima stagione. La sfida segnerà il ritorno del grande ex Vincenzo Italiano al Franchi, dove per tre anni è stato protagonista assoluto di una grandissima cavalcata con la squadra viola. Ma non ci sarà spazio per i sentimenti, soprattutto perché la squadra di Palladino necessita di una vittoria per rimanere speranzosa di centrare almeno la Conference League, unico obiettivo alla portata.