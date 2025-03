Fiorentina-Atalanta, tre punti per dare continuità: Gudmundsson sfida Lookman

Archiviata la sosta per le Nazionali, Fiorentina e Atalanta si apprestano a tornare in campo in occasione della 30° giornata di Serie A. I viola sono reduci dalla strepitosa vittoria casalinga con la Juventus, mentre la squadra di Gasp nell’ultimo turno ha perso 2-0 lo scontro diretto con l’Inter. La squadra di Palladino va a caccia del terzo successo interno consecutivo mantenendo la porta inviolata: sarebbe la prima volta in Serie A sotto la guida del neo allenatore, con l’ultimo precedente che risale a dicembre 2023, con Vincenzo Italiano in panchina. Inoltre, i viola sono la squadra che l’Atalanta ha affrontato più spesso dopo una sosta per le Nazionali nella propria storia in Serie A: nei 22 precedenti, sono nove i successi viola, sei le vittorie nerazzurre e sette i pareggi. Ma chi è, dunque la favorita per la vittoria secondo gli esperti SisalTipster?