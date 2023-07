Prestazioni e sportività a basse emissioni

contenuto sponsorizzato

Arriva sul mercato il nuovo ZR-V, il suv di medie dimensioni della Casa giapponese

La nuova scommessa di Honda si chiama ZR-V: un suv di medie dimensioni (4 metri e 60 centimetri), a metà strada tra CR-V e HR-V, disponibile sul mercato con un unico motore ad alte prestazioni.

Si tratta di un propulsore Full Hybrid, di ultimissima generazione, messo a punto proprio da Honda: il 2.0 litri benzina a iniezione diretta abbinato a due motori elettrici, alimentati da una batteria agli ioni di litio, per un totale di 184 CV e 315 Nm di coppia massima.

ZR-V, soprattutto alle andature più basse, si muove nella sola modalità elettrica e passa, senza che il guidatore se ne accorga, nelle modalità ibrida o termica, a seconda delle circostanze.

Il sistema ibrido, ad esempio, interviene per dare la spinta al motore elettrico, mentre se si viaggia a velocità sostenuta e costante, Honda ZR-V utilizza il propulsore termico, con l’intervento di quello a batterie, solo in determinate circostanze. In tutte le modalità di guida l’energia della frenata e della decelerazione sono recuperate per migliorare l’efficienza complessiva, a tutto vantaggio ovviamente dei consumi!

C’è anche la possibilità di scegliere fra 4 differenti modalità di guida: in Sport, ad esempio, è messa in risalto la risposta dell’acceleratore, quindi ZR-V risulta ancor più divertente da guidare.

A bordo del nuovo suv della Casa giapponese si viaggia davvero comodi, anche grazie alla posizione di guida avvolgente e rialzata, ma soprattutto all’ottima visibilità resa possibile dai montanti anteriori molto sottili e dalla posizione degli specchietti retrovisori piazzati sulle portiere.

L’abitacolo è ampio e valorizzato, non solo dalla scelta di materiali pregiati e piacevoli al tatto, ma anche dal grande tetto panoramico in vetro. Tutti i comandi sono a portata di mano e facilmente fruibili attraverso lo schermo touch da 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Honda ZR-V dispone, di serie, di una gamma avanzata di tecnologie di sicurezza attiva Honda SENSING in grado di garantire a guidatore e passeggeri, livelli di sicurezza ottimali. Il nuovo suv della Casa giapponese può contare, tra l’altro, su 11 airbag tra cui spicca un airbag centrale anteriore capace di prevenire le collisioni tra il conducente e il passeggero in caso di impatto laterale.