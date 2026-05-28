Torna il grande basket nelle piazze italiane: ecco l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit

È tutto pronto per il ritorno del torneo estivo di pallacanestro più avvincente ed intrattenente di tutta Italia, l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit. Giunto alla sua sesta edizione, il tour della palla a spicchi 3x3 inizierà questo weekend, più precisamente sabato 30 maggio ad Alba, in Piemonte, per poi attraversare tutto lo stivale nelle piazze più suggestive del nostro paese, con 100 tappe che coinvolgeranno tutti. A sfidarsi ci saranno infatti squadre senior maschili e femminili, ma non solo; spazio anche a tornei juniores e a persone diversamente abili, grazie al progetto SportAbili. Le parole d'ordine sono inclusione e divertimento.