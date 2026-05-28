Torna il grande basket nelle piazze italiane: ecco l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit
La pallacanestro 3x3 ancora protagonista nelle piazze italianedi Daniele Rubini
© Estathé
È tutto pronto per il ritorno del torneo estivo di pallacanestro più avvincente ed intrattenente di tutta Italia, l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit. Giunto alla sua sesta edizione, il tour della palla a spicchi 3x3 inizierà questo weekend, più precisamente sabato 30 maggio ad Alba, in Piemonte, per poi attraversare tutto lo stivale nelle piazze più suggestive del nostro paese, con 100 tappe che coinvolgeranno tutti. A sfidarsi ci saranno infatti squadre senior maschili e femminili, ma non solo; spazio anche a tornei juniores e a persone diversamente abili, grazie al progetto SportAbili. Le parole d'ordine sono inclusione e divertimento.
Non mancherà di certo lo spettacolo, con gare "extra" dedicate a skill e schiacciate straordinarie, grazie alla presenza dei Dunking Devils, un gruppo sloveno di fama mondiale nell'ambito dello streetbasket, che delizierà gli spettatori con giocate sensazionali ai limiti della realtà.
Da segnalare, inoltre, che i vincitori senior del torneo maschile otterranno anche una qualificazione diretta ad un torneo del Circuit World Tour della FIBA, la più importante competizione 3x3 per squadre a livello mondiale.
Un evento da non perdere - Pallacanestro, festa e divertimento, il tutto condito dalla presenza in ogni tappa di Estathé, title sponsor del 3x3 Italia Streetbasket Circuit, che quest'anno si presenta con una grande novità, Estathé Sport, la nuova bevanda 100% naturale, senza coloranti, conservanti ed edulcoranti, pensata per idratare e reintegrare le energie spese dai ragazzi durante l'attività sportiva. Gadget, attività, stand e tanto altro saranno presenti per offrire il massimo dell'esperienza a grandi e piccini.
L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit è alle porte, non perdere l'occasione di vivere in prima persona le emozioni dello sport e del basket 3x3.