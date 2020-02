Fiorentina-Milan, Vlahovic sfida Ibra: ecco dove vederla

contenuto sponsorizzato

Grande attesa al Franchi per il posticipo del sabato della 25.ma giornata di Serie A. Dopo la "manita" rifilata alla Sampdoria, la Fiorentina va a caccia di conferme contro il Milan, reduce da una preziosa vittoria col Torino e alle prese con una pericolosa emergenza in difesa. Senza il lungodegente Duarte e Kjaer (problema muscolare) e con Musacchio in forte dubbio, Pioli potebbe avere infatti a disposizione soltanto due centrali per la gara contro la Viola: Romagnoli e il giovane Gabbia.

Problema che potrebbe complicare un po' i piani dei rossoneri, costretti ad aggrapparsi nuovamente al momento magico di Rebic e alla personalità di Ibrahimovic per continuare a scalare la classifica e puntare la zona valida per l'Europa. Obiettivo che, a quota 28 punti, sembra ormai invece lontano per la Fiorentina, impegnata a chiudere la seconda parte della stagione nel migliore dei modi cercando di programmare il futuro e valorizzare il talento di Chiesa e Vlahovic. Proprio per il 20enne serbo, del resto, la gara contro il Milan potrebbe avere un sapore speciale. Dopo aver centrato la terza doppietta stagionale con la maglia viola, l'ex Partizan vuole convincere mister Iachini a dargli definitivamente i "galloni" da titolare, concedendogli anche la chance di mostrare le sue qualità davanti al suo idolo Zlatan Ibrahimovic.



Una sfida nella sfida che potrebbe rendere ancora più interessante la gara del Franchi, visibile in live streaming e in esclusiva su DAZN. All'andata a San Siro era finita 3-1 per la Viola (a segno Pulgar, Castrovilli, Ribery e Leao) con Musacchio espulso e un rigore fallito da Chiesa. E anche il ritorno promette scintille.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All.: Iachini

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paquetà; Ibrahimovic. All.: Pioli



