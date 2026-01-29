Zero Distractions: arena ridefinisce il futuro del nuoto con Powerskin Veloce, Hyperflow e Air Sonic

Realizzati con fibra elastomerica XLANCE® e poliestere PET riciclato, i costumi Hyperflow sono stati testati per sei mesi in sei Paesi diversi. Offrono una vestibilità stabile, grande resistenza e un approccio più sostenibile. Sono disponibili due modelli femminili (Tech Back e Double Cross Back) e due modelli maschili (Jammer e Brief) nei colori Black & Blue Cosmo e Imperial Blue & Purple.



Prezzi:

• Costume Donna Tech Back: €65

• Costume Donna Double Cross Back: €70

• Slip: €50

• Jammer: €65