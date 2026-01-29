Zero Distractions: arena ridefinisce il futuro del nuoto con Powerskin Veloce, Hyperflow e Air Sonic
Massimizza il comfort, riduci al minimo le distrazioni: la nuova era dell’attrezzatura ad alte prestazioni
L’innovazione è nel DNA di arena, e oggi il brand compie un nuovo passo avanti presentando tre prodotti che alzano ancora una volta l’asticella nel nuoto competitivo: il nuovo costume da gara POWERSKIN VELOCE, la linea di allenamento HYPERFLOW e gli occhialini da gara AIR SONIC.
Tre strumenti creati con un unico obiettivo: aiutare gli atleti a esprimere tutto il loro potenziale in acqua con comfort, tecnologia e prestazioni senza compromessi. La performance inizia dal comfort.
Recenti ricerche hanno infatti evidenziato una chiara tendenza: la mancanza di comfort è uno dei fattori più sottovalutati che compromettono la performance nello sport. Le evidenze dimostrano che l’abbigliamento può influenzare la termoregolazione, la percezione dello sforzo e la risposta fisiologica complessiva. Anche piccole variazioni nelle proprietà del tessuto o nella vestibilità possono incidere in modo significativo su comfort e concentrazione. Alcuni studi confermano che pressione, attrito o disturbi sensoriali possono distogliere l’attenzione dell’atleta dall’obiettivo.
Il messaggio è chiaro: i nuotatori rendono al massimo quando i costumi da gara, quelli da allenamento e gli occhialini sono stabili, confortevoli e evitano qualsiasi distrazione, permettendo così di rimanere pienamente concentrati sull’acqua.
POWERSKIN VELOCE - PURE SPEED. MAX COMFORT. ZERO DISTRACTIONS
Progettato per nuotatori d’élite, POWERSKIN VELOCE segna l’inizio di una nuova era nei costumi da gara ad alte prestazioni. Grazie alla rivoluzionaria Tecnologia Hyperforce™, il primo tessuto tensoelastico al mondo brevettato da arena, Powerskin Veloce è progettato per i nuotatori che cercano il perfetto equilibrio tra compressione, leggerezza e flessibilità. La sua struttura più leggera e flessibile garantisce una libertà di movimento senza precedenti a ogni bracciata.
Approvato da World Aquatics, Powerskin Veloce è facile da indossare grazie alla sua eccezionale elasticità. Il costume scivola facilmente su fianchi e spalle, riducendo lo stress pre-gara. Una volta indossato, il tessuto Hyperforce™ si attiva garantendo alta compressione mantenendo nel contempo una flessibilità e libertà di movimento mai viste prima.
A differenza di Powerskin Primo, che offre massima compressione ed è ideale per gli atleti che cercano il massimo supporto muscolare, Powerskin Veloce presenta una struttura più leggera del 50%. È la scelta perfetta per i nuotatori che desiderano velocità, grande mobilità e un livello di compressione più dinamico e raffinato.
La tecnologia Hyperforce™ ridefinisce gli standard del settore. Mentre i tessuti tradizionali necessitano di una tensione estrema per creare compressione; Hyperforce™ raggiunge la massima efficacia al 50% di allungamento. Il risultato è un costume che offre forte supporto muscolare senza restrizioni, più libertà di movimento e meno affaticamento nelle gare lunghe.
I filamenti TPU Hyperforce™ sono naturalmente idrofobici e assorbono molta meno acqua rispetto ai materiali standard. Il costume rimane così leggero e mantiene prestazioni elevate durante ogni gara.
Completano il design le spalline ergonomiche FLEXMAX, create per ridurre la pressione sulle spalle, migliorare l’idrodinamica e garantire un comfort ottimale anche nelle competizioni più intense.
Disponibile in due varianti colore - Black Teal e Violet Surge - Powerskin Veloce offre un’esperienza di gara completamente rinnovata.
Prezzi consigliati al pubblico:
• Costume Donna Open Back: €495
• Costume Donna Closed Back: €495
• Jammer: €340
COSA DICONO GLI ATLETI:
“È confortevole come i costumi più flessibili, ma anche la compressione è ottima. Il meglio di entrambi mondi: comfort e supporto.”
- Summer McIntosh, Campionessa Olimpica & Pluridetentrice di Record Mondiali
“Il Veloce è stata una vera sorpresa per me. È incredibilmente morbido, leggero e confortevole.”
- Thomas Ceccon, Campione Olimpico & Primatista Mondiale – 100m Dorso
“Mi piace molto la sensazione che trasmette il tessuto: morbido, elastico e resistente.”
- Kate Douglass, Campionessa Olimpica & Pluricampionessa Mondiale
“Amo come veste su busto e spalle. Il tessuto ti dà una sensazione di velocità.”
- Alex Walsh, Argento Olimpico & Campionessa Mondiale – 200m IM
“È Veloce! Offre più compressione ma è anche più comodo rispetto ad altri costumi.”
- Marrit Steenbergen, Campionessa Mondiale – 100m Stile Libero
HYPERFLOW – PURE STRENGTH. MAX COMFORT. ZERO DISTRACTIONS
Con HYPERFLOW, arena porta la sua esperienza nelle competizioni d’elite in una linea di costumi d’allenamento di nuova generazione, progettati per resistenza e comfort. La collezione è pensata per i nuotatori che vivono l’acqua come un’estensione di sé, portando resilienza, concentrazione e controllo in ogni sessione di allenamento. arena ha ridisegnato la struttura dei suoi modelli iconici, perfezionando ogni dettaglio per migliorare le prestazioni.
Realizzati con fibra elastomerica XLANCE® e poliestere PET riciclato, i costumi Hyperflow sono stati testati per sei mesi in sei Paesi diversi. Offrono una vestibilità stabile, grande resistenza e un approccio più sostenibile. Sono disponibili due modelli femminili (Tech Back e Double Cross Back) e due modelli maschili (Jammer e Brief) nei colori Black & Blue Cosmo e Imperial Blue & Purple.
Prezzi:
• Costume Donna Tech Back: €65
• Costume Donna Double Cross Back: €70
• Slip: €50
• Jammer: €65
AIR SONIC – PURE FOCUS. MAX COMFORT. ZERO DISTRACTIONS
Gli occhialini AIR SONIC completano la nuova collezione arena per il nuoto competitivo. La tecnologia CloudFlex™ migliora ergonomia, stabilità e distribuzione della pressione intorno agli occhi. Il design adattivo, ispirato ai sistemi di ammortizzazione ad alte prestazioni, offre una vestibilità sicura e leggera in ogni nuotata. Le lenti rigide in policarbonato garantiscono una visione chiara e priva di distorsioni, mentre la montatura idrodinamica con lenti integrate massimizza lo scivolamento e riduce la resistenza.
Prezzi:
• Air Sonic: €35
• Air Sonic Mirror: €40
Tre innovazioni. Una filosofia. La performance inizia dal comfort.
Questi prodotti offrono massime prestazioni, comfort assoluto e un design pensato per i nuotatori che inseguono la perfezione costante. Powerskin Veloce, Hyperflow e Air Sonic saranno disponibili presso i migliori negozi sportivi e sul sito e-commerce di arena.
