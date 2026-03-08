X-Bionic presenta TerraSkin X03: ancora più controllo sulle lunghe distanze
Nel nuovo modello il sistema integrato scarpa-calza migliora la percezione del terrenodi Redazione
X-Bionic amplia la propria linea trail-running con TerraSkin X03, il modello più ammortizzato e accessibile di sempre, progettato per portare un numero ancora maggiore di runners sempre più lontano: nella natura più selvaggia, con totale sicurezza. Dal lancio di TerraSkin nell’autunno 2024, X-Bionic ha messo in discussione l’idea diffusa che una maggiore ammortizzazione significhi automaticamente migliori performance in trail. Il brand elvetico ha invece posto l’attenzione sul controllo, soprattutto quando entra in gioco la gravità. TerraSkin X03 è stata progettata come un sistema integrato scarpa-calza che avvolge e connette piede, calza, scarpa e terreno per creare stabilità, sensibilità e sicurezza dove serve di più: su terreni imprevedibili e discese tecniche, per una sensazione di invincibilità in downhill. La nuova TerraSkin X03 si basa su questa filosofia e la porta oltre, ottimizzando l’equilibrio tra ammortizzazione, protezione e controllo per le lunghe distanze e le ultra.
Pensata per più runners, costruita per le ultra distanze
TerraSkin X03 è progettata per chi vuole spingersi oltre, sia per chi sta affrontando la loro prima ultra, sia per chi va in cerca di sicurezza sulle lunghe distanze in terreni impegnativi. Rispetto ai modelli precedenti TerraSkin, la X03 presenta una calzata più adattiva e accogliente, pensata per adattarsi a una gamma più ampia di forme del piede, mantenendo al contempo l’avvolgimento sicuro che contraddistingue TerraSkin. La tomaia leggera e traspirante privilegia il comfort anche dopo molte ore sul trail, senza compromettere protezione e stabilità.
Allo stesso tempo, la X03 è la TerraSkin più ammortizzata di sempre, offrendo una maggiore protezione dagli impatti su terreni rocciosi e lunghe discese. Fondamentale è che questa ammortizzazione non riduce il controllo: la struttura SpeedFrame avvolge il piede in modo sicuro, mantenendo stabilità anche quando aumentano distanza e fatica.
Controllo quando conta
Progettata per terreni selvaggi e discese ripide, TerraSkin X03 offre sicurezza passo dopo passo. La suola SpinWeave, sviluppata con Vibram, utilizza tasselli anatomicamente zonati e mescola Vibram Megagrip per garantire trazione adattiva su superfici variabili. Ispirati alle proprietà iper-elastiche delle ragnatele, i tasselli indipendenti aumentano il contatto con il terreno e l’aderenza, per una sensazione di stabilità anche quando le condizioni cambiano improvvisamente. Sotto il piede, il sistema integrato scarpa-calza TerraSkin migliora la percezione del terreno e il controllo. La calza integrata lavora in sinergia con la scarpa per ridurre i movimenti indesiderati, migliorare il comfort e offrire una sensazione più connessa e “seconda pelle” sui terreni tecnici.
TerraSkin X03: Vantaggi principali
• Ammortizzazione che mantiene il controllo
• Sicurezza nelle discese tecniche
• Comfort sulle lunghe distanze con calzata adattiva
• Sistema scarpa-calza per una maggiore sensibilità al terreno
• Pronta per ultra-distanze su terreni variabili
TerraSkin X03: Ideale per
• Sicurezza sulle lunghe distanze su trail tecnici
• Terreni variabili e discese ripide
• Trailrunners che vogliono spingersi oltre
• Nuovi atleti che si avvicinano alle ultra
“Con TerraSkin abbiamo voluto ripensare il controllo nel trail dall’internoverso l’esterno”, afferma Flavio Guarnier, Chief Product Officer di X-Bionic. “LaX03 rende questo approccio sistemico accessibile a un numero maggiore di runners. È la TerraSkin più ammortizzata di sempre, ma l’ammortizzazione da sola non è mai stata l’obiettivo. L’obiettivo era la sicurezza, soprattutto sulle ultra distanze, quando la fatica aumenta e il controllo diventa fondamentale”.
Dettagli prodotto
Peso: 318 grammi
Stack height / drop: 27–33 millimetri/ 6 millimetri
Profondità tasselli: 3 millimetri
Materiali:
• Suola: 100% gomma
• Intersuola: 100% EVA (etilene-vinil acetato)
• Tomaia: 65% poliestere, 35% TPU
• Calza: 84% poliammide, 11% polipropilene, 5% elastan
Disponibilità
TerraSkin X03 è disponibile da marzo 2026 su https://www.x-bionic.com e presso rivenditori selezionati.
About X-Bionic
X-Bionic è un’azienda leader nell’innovazione tecnologica sportiva, impegnata a liberare il potenziale “supernatural” di ogni atleta. Fondata in Svizzera oltre 25 anni fa, X-Bionic sviluppa abbigliamento, accessori e calzature ispirati alla natura e progettati per lavorare in sinergia con il corpo gestendo latemperatura, supportando il movimento e trasformando il sudore in energia.
Le innovazioni X-Bionic sono scelte da atleti d’élite, tra cui il campione olimpico di sci Marco Odermatt. Con oltre ottocento brevetti registrati, X-Bionic offre sistemi completi ad alte prestazioni in abbigliamento, calze e calzature, aiutando gli atleti a Feel Supernatural.