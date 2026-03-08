X-Bionic presenta TerraSkin X03: ancora più controllo sulle lunghe distanze

X-Bionic amplia la propria linea trail-running con TerraSkin X03, il modello più ammortizzato e accessibile di sempre, progettato per portare un numero ancora maggiore di runners sempre più lontano: nella natura più selvaggia, con totale sicurezza. Dal lancio di TerraSkin nell’autunno 2024, X-Bionic ha messo in discussione l’idea diffusa che una maggiore ammortizzazione significhi automaticamente migliori performance in trail. Il brand elvetico ha invece posto l’attenzione sul controllo, soprattutto quando entra in gioco la gravità. TerraSkin X03 è stata progettata come un sistema integrato scarpa-calza che avvolge e connette piede, calza, scarpa e terreno per creare stabilità, sensibilità e sicurezza dove serve di più: su terreni imprevedibili e discese tecniche, per una sensazione di invincibilità in downhill. La nuova TerraSkin X03 si basa su questa filosofia e la porta oltre, ottimizzando l’equilibrio tra ammortizzazione, protezione e controllo per le lunghe distanze e le ultra.