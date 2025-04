Super Mario e Donkey Kong presentano al mondo Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors: L'era dell’esilio è un nuovo capitolo della serie Hyrule Warriors, sviluppato da Koei-Tecmo Games in collaborazione con Nintendo. Nel gioco si affrontano epiche battaglie contro orde di nemici nel corso di una storia ambientata nel lontano passato di Hyrule, ai tempi della Guerra dell’esilio che funge da prologo per gli eventi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. I fan di The Legend of Zelda e chi ha giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potranno godersi il brivido della battaglia e scoprire una storia che fa parte del canone della serie e che ha come protagonisti la principessa Zelda, re Raul e altri personaggi familiari. Combatti per il futuro di Hyrule in Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, in arrivo su Nintendo Switch 2 quest’inverno!