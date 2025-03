Stramilano 2025, torna anche Xiaomi Pop Run con un'edizione speciale

Con Xiaomi Pop Run – Stramilano Edition, torna un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fitness e tecnologia. Gli iscritti alla Xiaomi Pop Run potranno ritirare il proprio race kit presso lo stand Stramilano in Piazza Duomo fino al 23 marzo. Nel kit ci saranno coupon per acquistare Xiaomi Smart Band 9 Pro o Xiaomi Watch S4, i perfetti alleati per gli allenamenti su strada come la corsa o distanze più brevi.