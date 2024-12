Sorel Ona Ave Trek boot WP: stile urbano, cuore outdoor

Gli ONA AVE Trek Boot WP rappresentano la fusione perfetta tra design urbano e funzionalità outdoor. Pensati per chi ama l'esplorazione, sia nei contesti cittadini che lungo sentieri immersi nella natura, questi scarponcini sono sinonimo di protezione, stile e comfort in ogni condizione. La tomaia in nylon impermeabile, arricchita da sovralaminature in pelle pieno fiore scamosciata, offre un’efficace barriera contro gli agenti atmosferici, mantenendo i piedi asciutti e protetti anche nelle giornate più piovose o nei terreni umidi. Le finiture metalliche aggiungono un tocco di modernità, mentre il collarino in pelliccia sintetica non solo garantisce un comfort extra, ma regala anche un look contemporaneo, perfetto per distinguersi in città.