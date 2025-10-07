Sci e snowboard: con Spherical MIPS Giro, caschi più sicuri

© Ufficio Stampa
Quando si parla di caschi da sci e snowboard, la vera innovazione non si vede a occhio nudo, ma si sente quando serve. In montagna, dove ogni curva può diventare una sfida, serve una protezione capace di adattarsi alla realtà dei movimenti e degli impatti. Con la tecnologia Spherical MIPS, Giro porta la sicurezza a un livello superiore, combinando scienza, esperienza sul campo e un approccio ingegneristico all’avanguardia.
Nato all’interno del Giro Dome, il nostro centro di ricerca e sviluppo in California, questo sistema è stato progettato per ridurre in modo significativo le forze rotazionali generate dagli impatti obliqui – proprio quelli più frequenti durante le cadute sulle piste. Il cuore della tecnologia è un sistema a doppia calotta interna, semi-indipendente, capace di muoversi in modo controllato per imitare il comportamento naturale del cervello all’interno del cranio. Il risultato è una protezione avanzata che non sacrifica né il comfort né la ventilazione, elementi fondamentali per affrontare la montagna in modo performante.
Questa innovazione si integra perfettamente con il design e le funzionalità dei nostri caschi più avanzati. Il Tor Spherical è il nostro top di gamma: una struttura ibrida pensata per offrire il massimo in ogni condizione, dalla neve fresca al fuoripista più tecnico, con chiusura magnetica Fidlock e ventilazione attiva. Per chi cerca una combinazione di eleganza e prestazioni, i modelli femminili Terra MIPS e Avera MIPS offrono leggerezza, protezione e uno stile essenziale. Neo MIPS e Taggert MIPS si rivolgono invece a chi vuole un casco funzionale, regolabile, essenziale ma sicuro, perfetto per un utilizzo versatile durante tutta la stagione.
Ogni casco Giro con tecnologia Spherical MIPS è il risultato di test rigorosi, sviluppo tecnico e una conoscenza profonda del comportamento umano in movimento. È pensato per accompagnarti ovunque, dalla prima pista del mattino fino all’ultima discesa della giornata, con la sicurezza di avere sempre qualcosa in più.
Commenti (0)