Sci e snowboard: con Spherical MIPS Giro, caschi più sicuri

Questa innovazione si integra perfettamente con il design e le funzionalità dei nostri caschi più avanzati. Il Tor Spherical è il nostro top di gamma: una struttura ibrida pensata per offrire il massimo in ogni condizione, dalla neve fresca al fuoripista più tecnico, con chiusura magnetica Fidlock e ventilazione attiva. Per chi cerca una combinazione di eleganza e prestazioni, i modelli femminili Terra MIPS e Avera MIPS offrono leggerezza, protezione e uno stile essenziale. Neo MIPS e Taggert MIPS si rivolgono invece a chi vuole un casco funzionale, regolabile, essenziale ma sicuro, perfetto per un utilizzo versatile durante tutta la stagione.