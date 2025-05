Processo creativo e IA possono coesistere: l'iniziativa firmato Lenovo Yoga e Belleville

Il workshop con Francesco D’Isa

Due lezioni laboratoriali da quattro ore ciascuna per sperimentare quando, come e perché l’IA può migliorare l’efficacia di chi scrive nelle varie fasi del processo creativo, dal brainstorming alla scaletta, dalla costruzione dei personaggi a quella degli ambienti; dall’editing all’esplorazione di archi narrativi, strutture e stili alternativi. Durante il workshop, ciascuno studente avrà a disposizione un AI PC Yoga Slim 7i Aura Edition equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7 per lavorare a un racconto a partire dalla traccia – la stessa per tutti – assegnata dal docente. Al termine, gli studenti avranno due settimane di tempo per perfezionare il racconto mettendo in pratica le strategie apprese nel corso del workshop e inviarlo a Belleville.