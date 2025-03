Pac-Man compie 45 anni: iniziano 12 mesi di celebrazioni per la leggeda dei videogiochi

A partire dal 22 marzo, Little Lion, in collaborazione con Bandai Namco Entertainment Europe, lancerà la "Live Experience PAC-MAN" nel Regno Unito presso l'Arcade Arena di Manchester. In collaborazione con Little Lion Entertainment, l'innovativa attrazione inviterà i partecipanti a entrare in un labirinto interattivo a grandezza naturale per un'avventura davvero divertente e multisensoriale. I partecipanti potranno ottenere le celebri POWER PELLET, evitare i classici fantasmi, BLINKY, PINKY, INKY e CLYDE, e accumulare punti nella loro missione per conquistare la vittoria. Il gameplay si ispira al gioco originale, ma i giocatori potranno aspettarsi nuovi livelli bonus esclusivi che saranno disponibili solo in questa esperienza live. Per riunire la community, è ora disponibile un nuovo canale Discord di PAC-MAN, che consentirà ai giocatori di entrare in contatto tra loro online.