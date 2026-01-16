Oakley, che Aura: alle OIimpiadi in grande stile

Aura by Oakley, la collezione per le Olimpiadi
Svelati caschi e maschere che utilizzeranno gli atleti a Milano-Cortina 2026
Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono alle porte. Oakley si presenterà in grande stile e nel cuore della stagione degli sport invernali, ha svelato AURA, una collezione che nasce da ciò che non si vede: allenamenti durissimi, tentativi ripetuti, cadute e ripartenze. È un tributo alla forza mentale e alla determinazione degli atleti che costruiscono la propria eccellenza lontano dai riflettori, giorno dopo giorno. Pensata per chi pretende il massimo dalle proprie prestazioni, la collezione reinterpreta alcuni dei modelli più iconici dell’abbigliamento e dell’eyewear Oakley attraverso un esclusivo trattamento cromatico cangiante. Un’esplosione di energia visiva che richiama l’intensità dei momenti più carichi degli sport invernali.
Le sfumature dinamiche — che alternano viola, verde, rosso e oro — attraversano un’ampia selezione di prodotti. Dalla Oakley Flow Scape, la maschera ad alte prestazioni con il campo visivo più ampio mai realizzato dal brand, agli occhiali Stunt Wing e CYBR Zero, fino al modello lifestyle Permian: una collezione che esprime la forza degli atleti dentro e fuori dalla montagna.
Lo stesso trattamento cangiante caratterizza anche il casco MOD1, progettato per offrire protezione in ogni fase del percorso, dagli allenamenti più intensi agli inevitabili errori che fanno crescere. Il look si completa con guanti, calze, cappello e scaldacollo coordinati, pensati per affrontare le condizioni più dure senza rinunciare allo stile. Ogni elemento è rifinito con il logo Oakley iridescente e dettagli che catturano e rifrangono la luce, migliorando la visibilità.
Ispirata all’aura luminosa che si sprigiona dall’intensità autentica degli atleti, la nuova collezione ricorda che il successo non si misura solo in bronzo, argento e oro.