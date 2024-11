Milan Games Week & Cartoomics chiude un'edizione da record

Milan Games Week & Cartoomics 2024, il grande evento dedicato al mondo dei videogame, fumetti, giochi, collezionabili, cinema, musica e cultura pop, prodotto e organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, non ha solo confermato le aspettative, ma è riuscito a superare i numeri da record raggiunti lo scorso anno: tutte le tre giornate hanno, infatti, registrato incremento di pubblico, con note particolarmente positive per il venerdì e la domenica e il sold out in prevendita del sabato, per un totale di oltre 125mila visitatori. Un risultato eccezionale che rende MGWCMX un vero punto di riferimento culturale, in grado di attirare un pubblico sempre più variegato e capace di crescere in modo esponenziale. L’edizione del prossimo anno è all’orizzonte, tanto che le date di Milan Games Week & Cartoomics 2025 sono già state definite: l’appuntamento è dal 28 al 30 novembre, nell’ormai consolidata cornice di Fiera Milano (Rho).