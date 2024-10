Messi diventa un giocattolo per l'Hard Rock Hotel Tenerife

Il gruppo alberghiero Hard Rock International e l'ambasciatore globale del brand, il campione Lionel Messi, sono orgogliosi di presentare la versione giocattolo del supereroe icona del calcio internazionale. Hard Rock International e Lionel Messi si sono uniti per creare la riproduzione, in edizione limitata, di Captain Messi e completamente pieghevole, insieme allo speciale menu per bambini by Leo Messi ora disponibile all'Hard Rock Hotel Tenerife presso il bar interno 3rd Half e anche attraverso il servizio in camera. È la prima volta che il grande calciatore viene coinvolto nella creazione di un giocattolo a sua immagine e somiglianza.