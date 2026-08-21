Marvel Toko: Fighting Souls, menare le mani in compagnia non è mai stato così divertente

In un gioco di questo genere, l'utilizzo dei comandi è decisivo. In questo caso, sono previsti auto-combo e quick skill. In pratica, i principianti possono inanellare mosse speciali e scenografiche Ultimate premendo un solo tasto o ripetendo lo stesso attacco. Per quanto riguarda gli input manuali tradizionali, chi esegue i classici quarti di cerchio o le combinazioni direzionali viene premiato con un leggero bonus sui danni e un riempimento più rapido delle barre speciali. La difesa è generosa (meccaniche come il Crossover permettono schivate veloci senza troppi consumi), ma la vera padronanza del gioco risiede nella gestione degli Assist. La costruzione del team diventa strategica: personaggi come Spider-Man o Magneto acquistano un enorme valore tattico anche solo per l'efficacia dei loro interventi a supporto.