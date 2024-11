Luca Carboni tra musica e arte: nella mostra c'è spazio anche per il 'suo' Bologna

Quarant'anni tra musica e arte, il ritorno di Luca Carboni. Dal 22 novembre al 9 febbraio al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna nella mostra "Rio Ari O - Luca Carboni, 40 anni tra musica e arte", troveranno spazio quadri, disegni, progetti, schizzi che raccontano il volto inedito del cantante e artista bolognese, in occasione dell’anniversario dell’uscita del primo disco, "…intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film" (1984). Oltre a supportare la mostra, per celebrare i 40 anni di carriera del cantante e artista bolognese Macron ha anche personalizzato per lui la maglia del Bologna, club del quale Carboni è tifosissimo e col quale il brand ha in essere una delle collaborazioni più longeve del calcio europeo: Macron e Bologna sono insieme infatti da ventitre anni, fin dal 2001. La maglia, che verrà esposta all’interno di una installazione presente alla mostra, è un omaggio alla canzone ‘Silvia lo sai” e al suo storico inizio “La maglia del Bologna sette giorni su sette”.