La stella del basket Jaylen Brown entra nel team Oakley

Questa collaborazione pluriennale introduce nel team Oakley uno dei più importanti atleti del panorama internazionale, con l’obiettivo di portare lo sport style a un nuovo livello. Brown lavorerà fianco a fianco con i migliori esperti di ricerca, sviluppo, design e produzione per reinventare l’abbigliamento sportivo e l’eyewear, proponendo anche edizioni speciali di prodotti realizzati in collaborazione con 741, il suo brand di recente lancio. Ma il progetto va oltre lo stile: Oakley sarà il partner esclusivo di Brown per l’eyewear e sosterrà attivamente le sue iniziative sociali. Insieme, si impegneranno a ispirare e supportare le nuove generazioni attraverso le organizzazioni The XChange e 7uice Foundation.