Il lupo protagonista sui nuovi guanti Racing di Level Gloves

Dall'aquila al lupo: i nuovi guanti da gara di Level Gloves
© Ufficio Stampa
Non solo un nuovo protagonista, ma anche tanta evoluzione
Si chiude simbolicamente l’era dell’aquila e si apre quella del lupo. Non è una metafora legata all’oroscopo orientale, ma il concept che accompagna la nuova collezione Racing di Level Gloves, marchio di riferimento nell’accessoristica tecnica da sci che da anni equipaggia numerosi campioni del mondo.
La linea dedicata alle massime prestazioni rappresenta da sempre il cuore dell’offerta Level, diventando nel tempo un punto fermo per atleti, agonisti e sciatori più esigenti. Come da consuetudine, ogni stagione è identificata da un animale iconico: dopo la tigre associata a Federica Brignone, per il 2026-27 il testimone passa al lupo, emblema di forza, istinto e resistenza in ambiente alpino, scelto per incarnare lo spirito di chi affronta le piste più dure, dalle gare di Coppa del Mondo alle discese delle grandi montagne europee.
© Ufficio Stampa
Il rinnovamento non riguarda solo l’estetica. La nuova gamma introduce importanti evoluzioni tecniche, a partire dalla struttura del guanto. Il pollice è ora realizzato con una costruzione ergonomica che migliora la protezione contro impatti con pali e superfici ghiacciate, senza sacrificare libertà di movimento e sensibilità. Debutta inoltre il Nexx4, un materiale di nuova generazione estremamente resistente all’usura, già messo alla prova dai migliori atleti del circuito mondiale.
Per quanto riguarda l’isolamento termico, Level ha voluto a puntare sull’Aerogel, una tecnologia avanzata sviluppata negli Stati Uniti da Solarcore in collaborazione con la NASA. Questo materiale garantisce una barriera efficace contro il freddo più intenso, mantenendo mani e dita protette anche in condizioni climatiche estreme.
Tutte queste innovazioni sono state integrate nell’intera linea Racing. Il Worldcup CF, disponibile sia a cinque dita sia in versione moffola, resta la scelta di riferimento per gli specialisti di slalom e gigante. Il SQ CF, anch’esso proposto in entrambe le configurazioni, è stato ulteriormente ottimizzato per gli atleti della velocità, con un profilo più aerodinamico e una presa ancora più efficace sui bastoncini. A completare la gamma c’è il modello Race, pensato per gli sciatori che cercano protezione, calore e comfort elevati senza dover affrontare i tracciati più estremi del circuito professionistico.