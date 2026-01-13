Il lupo protagonista sui nuovi guanti Racing di Level Gloves

Tutte queste innovazioni sono state integrate nell’intera linea Racing. Il Worldcup CF, disponibile sia a cinque dita sia in versione moffola, resta la scelta di riferimento per gli specialisti di slalom e gigante. Il SQ CF, anch’esso proposto in entrambe le configurazioni, è stato ulteriormente ottimizzato per gli atleti della velocità, con un profilo più aerodinamico e una presa ancora più efficace sui bastoncini. A completare la gamma c’è il modello Race, pensato per gli sciatori che cercano protezione, calore e comfort elevati senza dover affrontare i tracciati più estremi del circuito professionistico.