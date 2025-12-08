Gran Turismo 7 riaccende la sfida con il Power Pack per PS5

A oltre tre anni dal suo debutto, datato 2022, Gran Turismo 7 ha deciso che non è ancora tempo di abdicare. Anzi, è tornato in pista più potente e grande che mai grazie a una doppia espansione. Da una parte lo Spec III 1.65, il più grande aggiornamento gratuito di GT7, che introduce 8 nuove auto, 2 nuovi tracciati, oltre a eventi e funzionalità aggiuntive. Dall'altra, ecco il Power Pack. Si tratta di un DLC a pagamento (29,99 euro) in esclusiva per PS5, che offre 50 nuove gare suddivise in 20 categorie a tema (Coppa Porsche, Muscle Car americane, vetture stile Le Mans classiche e tanto altro), comprese competizioni di endurance da 24 ore, e include sei auto esclusive appositamente elaborate da Gran Turismo. Inoltre, introduce Gran Turismo Sophy 3.0, la più avanzata IA mai realizzata per la serie, che garantisce duelli ruota a ruota ad alta intensità e l'emozione delle gare reali. Il pacchetto si completa con 5.000.000 di crediti in-game.