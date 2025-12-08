Gran Turismo 7 riaccende la sfida con il Power Pack per PS5

Abbiamo provato il DLC a pagamento, che aggiunge 50 nuove gare e l'IA Sophy 3.0: la recensionedi Alberto Gasparri
A oltre tre anni dal suo debutto, datato 2022, Gran Turismo 7 ha deciso che non è ancora tempo di abdicare. Anzi, è tornato in pista più potente e grande che mai grazie a una doppia espansione. Da una parte lo Spec III 1.65, il più grande aggiornamento gratuito di GT7, che introduce 8 nuove auto, 2 nuovi tracciati, oltre a eventi e funzionalità aggiuntive. Dall'altra, ecco il Power Pack. Si tratta di un DLC a pagamento (29,99 euro) in esclusiva per PS5, che offre 50 nuove gare suddivise in 20 categorie a tema (Coppa Porsche, Muscle Car americane, vetture stile Le Mans classiche e tanto altro), comprese competizioni di endurance da 24 ore, e include sei auto esclusive appositamente elaborate da Gran Turismo. Inoltre, introduce Gran Turismo Sophy 3.0, la più avanzata IA mai realizzata per la serie, che garantisce duelli ruota a ruota ad alta intensità e l'emozione delle gare reali. Il pacchetto si completa con 5.000.000 di crediti in-game.
Un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Per questo, abbiamo avuto modo di provare dettagliatamente le novità di quest'ultimo DLC. Una volta scaricato dal PlayStation Store, il padiglione “Power Pack” compare sulla mappa del mondo attraverso l'aggiunta dell’icona della barca a vela, che viene visualizzata in basso a destra dopo aver completato la sfida Menu numero 9: “Championship: Tokyo Highway Parade”.
Vittorie e piazzamenti sono fondamentali per ottenere le stelle e proseguire nelle varie diramazioni che vi si presentano davanti. In premio ci saranno crediti o una delle sei auto elaborate da Gran Turismo. La novità principale, comunque, sta nel prevedere interi weekend di gara, con tanto di iscrizione a pagamento (in crediti). Dalle prove libere, fondamentali per prendere confidenza con le macchine previste dagli sviluppatori per ogni evento, alle qualifiche con giro secco o più tentativi. Quanto alla gara, non sono previste seconde chance: se si commette un errore, se ne pagheranno le conseguenze. Insomma, un aggiornamento all'insegna del motorsport più realistico.
Soprattutto grazie all'introduzione di GT Sophy 3.0. La rinnovata e avanzata IA saprà mettervi spesso in difficoltà, lasciandovi poche occasioni per tirare il fiato. L'occasione perfetta per chi fa del motorsport la propria ragione di vita e non vedeva l'ora di confrontarsi con dei nuovi avversari e delle nuove sfide prima di passare al capitolo successivo.
Come detto, però, oltre al Power Pack, anche l'aggiornamento gratuito Spec III 1.65 ha aggiunto numerose novità. A partire da 8 automobili iconiche come le Ferrari 296 GT3 ’23 e 296 GTB ’22, la mitica FIAT Panda 30 CL ’85, la Gran Turismo F3500-B, omaggio al modello di F1 degli anni ’90, la Mine’s BNR34 GT-R N1 base, la Mitsubishi FTO GP Version R ’97, la Polestar 5 Performance ’26 e la Renault Espace F1 ’95. In più, ecco il debutto dei circuiti Yas Marina di Abu Dhabi e Gilles Villeneuve di Montreal, che ospitano cinque dei sette nuovi eventi aggiunti ai “Circuiti mondiali”.
Ma anche l'arrivo degli pneumatici Dunlop, l'innalzamento del Livello Collezionista a 70 (da 50), l'aggiunta degli eventi “Sfida Missione” e “Prova a tempo” alle sfide settimanali per un periodo di tempo limitato. Tra le altre novità spiccano quattro nuovi menù extra e la funzione di registrazione dati (nelle modalità non di gara) per visualizzare e confrontare linee di gara, accelerazione e frenata, ma anche velocità e regime motore, sempre in tempo reale. Abbastanza, insomma, per riaccendere da solo la voglia di rimettersi al volante e ampliare il proprio garage.