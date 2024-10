Chiaramente, non manca la possibilità di lanciarsi in scontri all’ultimo minigame visitando il Porto dei minigiochi, una raccolta con tutte le sfide disponibili che potranno essere affrontate a proprio piacimento nella Modalità libera, in coppia, nelle Partite 2 contro 2 oppure online, per sfide contro il resto del mondo nella Modalità sopravvivenza. Insomma, un pacchetto davvero completo aperto proprio a ogni tipo di giocatore, visto che si potranno personalizzare anche i livelli di difficoltà, modificando le regole in modo più o meno impegnativo. La ciliegina sulla torta è rappresentata dai ventidue protagonisti del mondo di Super Mario, che si potranno selezionare: da Yoshi, allo stesso Mario, fino ad arrivare alle novità Pauline e Ninji, che si uniranno alla festa in questa speciale occasione. Come se non bastasse, durante il gioco, alcuni di questi personaggi appariranno sui tabelloni come partner di Jamboree per ottenere vantaggi e preziosi alleati, che si riveleranno utili per la conquista delle stelle e della vittoria.