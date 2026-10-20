arena Planet Water Days: Ceccon, Popovici & C. "maestri" all'Aquamore Bocconi Sport Center

Cosa significa allenarsi in acqua insieme a un campione olimpico? L’8 novembre, all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano, gli appassionati di nuoto avranno l’opportunità di scoprirlo in occasione dell’arena Planet Water Days, un appuntamento speciale interamente dedicato alla passione per il nuoto, alla performance e alla condivisione.
Dalle 8.00 alle 19.00, l’impianto milanese, grazie alla collaborazione con arena, ospiterà un evento ideato per coinvolgere l’intera community del nuoto attraverso sessioni d’allenamento, swim clinic e incontri con alcuni dei più grandi protagonisti del panorama internazionale. A “scendere in vasca” saranno infatti Thomas Ceccon, David Popovici, Massimiliano Rosolino e Leonie Beck, insieme agli allenatori Matteo Giunta e Alberto Burlina. Atleti e coach metteranno la propria esperienza a disposizione dei partecipanti, condividendo tecnica, consigli e approccio all’allenamento.
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Il programma sarà suddiviso in due momenti: Competitive, dedicato a chi vive il nuoto con passione e spirito agonistico, pensato per i giovani nuotatori dai 10 ai 14 anni, per Master ed ex agonisti, e Fitness, pensato per chi vive il nuoto come parte del proprio percorso di allenamento e benessere.
Per ciascuna sessione sono previste due swim clinic di un’ora (10:15-11:15, 12:15-13:15, 16:00-17.00 e 17:45-18:45), organizzate in base al livello di preparazione e agli stili. Un’occasione unica per entrare in acqua e vivere un’esperienza diretta con atleti e coach di altissimo livello, nel cuore di uno dei centri sportivi più all'avanguardia di Milano e in un contesto dedicato alla passione per lo sport.
L’arena Planet Water Days nasce infatti con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra campioni, giovani talenti, appassionati e community, celebrando il nuoto non solo come disciplina sportiva, ma come esperienza collettiva capace di unire persone di età e livelli diversi.
Per partecipare all’arena Planet Water Days è possibile iscriversi a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflvLqV_deC6KUZm_XRF-9_fw5e4yzU8UuP902NjvYHyIB7-A/viewform
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