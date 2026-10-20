arena Planet Water Days: Ceccon, Popovici & C. "maestri" all'Aquamore Bocconi Sport Center

Dalle 8.00 alle 19.00, l’impianto milanese, grazie alla collaborazione con arena, ospiterà un evento ideato per coinvolgere l’intera community del nuoto attraverso sessioni d’allenamento, swim clinic e incontri con alcuni dei più grandi protagonisti del panorama internazionale. A “scendere in vasca” saranno infatti Thomas Ceccon, David Popovici, Massimiliano Rosolino e Leonie Beck, insieme agli allenatori Matteo Giunta e Alberto Burlina. Atleti e coach metteranno la propria esperienza a disposizione dei partecipanti, condividendo tecnica, consigli e approccio all’allenamento.