All'Università IULM di Milano sale in cattedra il collezionismo con Topps

La speciale masterclass ha offerto così un ampio spettro di prospettive, mettendo in dialogo competenze diverse e testimonianze dirette per raccontare come il collezionismo sportivo stia evolvendo da semplice passatempo a potente strumento narrativo, capace di connettere persone, generazioni e community attraverso emozioni autentiche e innovazione continua. Tra i protagonisti anche Omar Aamoum, content creator, fondatore di SportyCards e imprenditore specializzato in sport e collezionismo, che ha condiviso la sua esperienza sul breaking online, un nuovo format digitale in crescita esponenziale che sta ridefinendo il modo in cui si vive la passione per le carte. Per mostrare dal vivo le emozioni che possono scaturire da queste sessioni, l’evento si è concluso proprio con un box break live che ha coinvolto l’intera platea e tutto il pubblico in diretta streaming, per “sbustare” in compagnia la nuovissima linea Topps Chrome UEFA Club Competitions 2024/25. Un momento che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati e ha fatto da cassa di risonanza al lancio ufficiale dei nuovi set di carte Topps® Chrome UEFA Club Competitions, già disponibili sugli store online e presso i vari rivenditori autorizzati. Ben cinque box studiate ad hoc per offrire un’esperienza di collezione ancora più coinvolgente: dalle soluzioni più accessibili, come le box Hanger e Value, ideali per chi si avvicina al collezionismo con un budget contenuto, alle versioni di fascia alta come la Hobby Box, che garantisce 3 carte numerate parallele e una autografata, e la Jumbo Box, il top di gamma, che vanta 3 autografi e almeno 4 carte numerate parallele. La novità più attesa è la Breaker Delight Box, riservata esclusivamente ai break, l’ideale per rendere ancora più spettacolari le sessioni breaking online.