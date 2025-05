A Milano arriva la Nintendo Switch 2 Midnight Opening

Nintendo Switch 2 è l’evoluzione della piattaforma da gioco casalinga che si può portare ovunque, frutto di otto anni di vita e scoperte iniziati con la famiglia di console Nintendo Switch e le sue 3 diverse modalità di gioco: da TV, da tavolo e portatile. Una nuova esperienza che permetterà di portare in vita i giochi grazie al suo schermo più grande a 1080p e alla possibilità di collegare la console a una TV per giocare a una risoluzione massima di 4K*, oltre al supporto all’HDR e al frame rate fino a 120 fps per colori brillanti, una grafica più definita e movimenti più fluidi. I nuovi Joy-Con 2, inoltre, sono stati completamente riprogettati per collegarsi alla console con uno scatto grazie a connettori magnetici e per essere utilizzati come mouse nei giochi compatibili. Infine, per restare sempre connessi e amplificare il divertimento in compagnia, premendo il nuovo pulsante “C” sarà possibile sfruttare le funzionalità di GameChat, per comunicare in tempo reale con gli amici, condividere lo schermo di gioco o collegarsi faccia a faccia con la telecamera Nintendo Switch 2 o un’altra telecamera USB-C compatibile.