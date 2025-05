East+West<: lo zaino di Done! con design orizzontale ideale per i viaggi

Progettato per il viaggio e l'avventura, il nuovo modello ha una capienza di 25L, ideale come bagaglio a mano per i viaggi in aereo. >East+West< L è la combinazione perfetta di funzionalità e sostenibilità grazie al materiale 100% nylon riciclato e waterproof. Con un design intelligente e versatile, offre uno scomparto principale spazioso, una tasca imbottita per laptop/tablet fino a 16", una tasca interna in rete portaoggetti con moschettone portachiavi e diverse tasche organizzative, incluse una tasca frontale con cerniera, due tasche laterali con coulisse e una tasca di sicurezza sullo schienale. La fodera interna in nylon arancione assicura una visibilità ottimale del contenuto. Completano il profilo una tasca interna removibile con magneti sicuri per dispositivi medici e la compatibilità con trolley.