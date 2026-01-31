'K2 la Gloria e il Segreto' premiato come miglior reportage sulla montagna

© sportmediaset
Premio speciale di Orobie Film Festival alla produzione di SportMediaset per Focus
Il documentario K2 la Gloria e il Segreto, realizzato dalla redazione di SportMediaset per Focus si è aggiudicato il Premio Speciale come Migliore Reportage Tv sulla Montagna, nell’ambito di Orobie Film Festival 2026, organizzato da Associazione Montagna Italia e giunto quest’anno alla sua 20esima edizione.
Il Premio Speciale della giuria è stato assegnato al documentario andato in onda su Focus in prima Tv il 31 luglio 2024, in occasione dei 70 anni della conquista italiana del K2.
Questa la motivazione: “Al miglior reportage televisivo che parla della montagna e dei suoi personaggi. Un film ben costruito che racconta una storia nella storia: quella della grande vittoria italiana e quella degli uomini che l'hanno resa possibile. Un documentario capace di avvicinare il grande pubblico”.
Si tratta del terzo premio conquistato da K2 la Gloria e il Segreto, i cui autori sono Gianluca Mazzini e Fabrizio Boni: lo scorso ottobre il documentario si è aggiudicato la Mention d’Honneur alla 43ª edizione di ‘Sport Movies & Tv 2025’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva e olimpica.
Inoltre, a gennaio 2026, il documentario è stato classificato tra i migliori documentari sullo sport nell’ambito del Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, l’unico ufficialmente riconosciuto dalla Famiglia Mennea, che ha come finalità principale quella di promuovere i valori positivi dello sport, di cui l’atleta italiano è stato il più fulgido portabandiera della storia.