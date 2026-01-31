1 di 10
il documentario

'K2 la Gloria e il Segreto' premiato come miglior reportage sulla montagna

Premio speciale di Orobie Film Festival alla produzione di SportMediaset per Focus

31 Gen 2026 - 17:55
Il documentario K2 la Gloria e il Segreto, realizzato dalla redazione di SportMediaset per Focus si è aggiudicato il Premio Speciale come Migliore Reportage Tv sulla Montagna, nell’ambito di Orobie Film Festival 2026, organizzato da Associazione Montagna Italia e giunto quest’anno alla sua 20esima edizione.

Il Premio Speciale della giuria è stato assegnato al documentario andato in onda su Focus in prima Tv il 31 luglio 2024, in occasione dei 70 anni della conquista italiana del K2.

Questa la motivazione: “Al miglior reportage televisivo che parla della montagna e dei suoi personaggi. Un film ben costruito che racconta una storia nella storia: quella della grande vittoria italiana e quella degli uomini che l'hanno resa possibile. Un documentario capace di avvicinare il grande pubblico”.

Si tratta del terzo premio conquistato da K2 la Gloria e il Segreto, i cui autori sono Gianluca Mazzini e Fabrizio Boni: lo scorso ottobre il documentario si è aggiudicato la Mention d’Honneur alla 43ª edizione di ‘Sport Movies & Tv 2025’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva e olimpica.

Inoltre, a gennaio 2026, il documentario è stato classificato tra i migliori documentari sullo sport nell’ambito del Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, l’unico ufficialmente riconosciuto dalla Famiglia Mennea, che ha come finalità principale quella di promuovere i valori positivi dello sport, di cui l’atleta italiano è stato il più fulgido portabandiera della storia.

Sabatini: "Il Napoli batterà il Chelsea"

Edizione ore 13.00 del 31 gennaio

Edizione ore 13.05 del 30 gennaio

Edizione ore 13.05 del 29 gennaio

Edizione ore 13.05 del 28 gennaio

Edizione ore 13.15 del 27 gennaio

Edizione ore 13.00 del 26 gennaio

Juventus-Napoli Remix

La moviola di Roma-Milan: giusto il rigore per i giallorossi?

La moviola di Juventus-Napoli: Bremer su Hojlund era rigore?

Il Mercato dei sogni

Il domandone: "Chi andrà in Champions League?"

Chivu, il "giovane" che vince

La moviola di Genoa-Bologna: il caso Skroupski

La moviola di Juventus-Napoli: manca un rigore per i bianconeri

Sabatini: "Il Napoli batterà il Chelsea"

