'K2 la Gloria e il Segreto' premiato come miglior reportage sulla montagna

Si tratta del terzo premio conquistato da K2 la Gloria e il Segreto, i cui autori sono Gianluca Mazzini e Fabrizio Boni: lo scorso ottobre il documentario si è aggiudicato la Mention d’Honneur alla 43ª edizione di ‘Sport Movies & Tv 2025’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva e olimpica.