1 di 7
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

DOPO IL GRAVE INFORTUNIO

"L’ultima sera con i tacchi per un po' di tempo": Lindsey Vonn si prepara alla nona operazione

"L’ultima sera con i tacchi per un po' di tempo". Reduce dal terribile incidente sulle nevi di Cortina ai Giochi invernali dello scorso febbraio per il quale ha rischiato anche di perdere la gamba, Lindsey Vonn nei prossimi giorni si sottoporrà a una nuova operazione - la nona da gennaio 2026 - per cercare di tornare in pista. Per la campionessa americana, 42 anni, si dovrà intervenire sul legamento crociato anteriore sinistro lacerato poco prima della caduta a Cortina. "Voglio superare questo intervento chirurgico e vedere come si evolve la situazione - ha detto qualche giorno fa in merito al rientro - E poi vedremo se fisicamente e mentalmente avrò voglia di continuare a sciare, o se mi limiterò a praticare questo sport a livello amatoriale" 

09 Nov 2026 - 15:55
7 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
lindsey vonn

Ultimi video

00:40
MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

02:32
MCH CATAPULTA UMANA E RECORD MCH

Record mondiale di... catapulta umana

01:46
Volley: Conegliano è un rullo

Volley: Conegliano è un rullo

04:53
La cerimonia degli inni nazionali

La cerimonia degli inni nazionali

01:18
Atlanta Falcons in vantaggio!

Atlanta Falcons in vantaggio!

01:26
Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

01:19
I Bengals tornano in vantaggio

I Bengals tornano in vantaggio

01:28
Touchdown di Higgins per i Bengals

Touchdown di Higgins per i Bengals

01:28
I Cincinnati Bengals prendono il volo con Higgins

I Cincinnati Bengals prendono il volo con Higgins

01:13
Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

02:37:06
Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons: partita integrale

Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons: partita integrale

01:48
13 SRV VOLLEY CAMPIONATO DONNE 8/11 SRV

Volley femminile: Conegliano supera Macerata e raggiunge Milano

01:14
MCH ALCARAZ VINCE PARIGI 8/11 MCH

Alcaraz re di Parigi: battuto Shelton in due set

01:56
13 HL NFL CINCINNATI-ATLANTA 8/11 SRV

Lo spettacolo della NFL al Bernabeu: Cincinnati batte Atlanta, gli Highlights

00:51
MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

00:40
MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

MCH ALCARAZ VS FRITZ MCH

Alcaraz-Fritz, che duello a Parigi! Gli highlights di un super-match

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

MCH ALCARAZ VINCE PARIGI 8/11 MCH

Alcaraz re di Parigi: battuto Shelton in due set