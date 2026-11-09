DOPO IL GRAVE INFORTUNIO "L’ultima sera con i tacchi per un po' di tempo": Lindsey Vonn si prepara alla nona operazione

"L’ultima sera con i tacchi per un po' di tempo". Reduce dal terribile incidente sulle nevi di Cortina ai Giochi invernali dello scorso febbraio per il quale ha rischiato anche di perdere la gamba, Lindsey Vonn nei prossimi giorni si sottoporrà a una nuova operazione - la nona da gennaio 2026 - per cercare di tornare in pista. Per la campionessa americana, 42 anni, si dovrà intervenire sul legamento crociato anteriore sinistro lacerato poco prima della caduta a Cortina. "Voglio superare questo intervento chirurgico e vedere come si evolve la situazione - ha detto qualche giorno fa in merito al rientro - E poi vedremo se fisicamente e mentalmente avrò voglia di continuare a sciare, o se mi limiterò a praticare questo sport a livello amatoriale"