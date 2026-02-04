1 di 12
I PRECEDENTI

Non solo Vonn: Jordan, Woods, Neymar e...dieci atleti andati oltre i gravi infortuni

di Paolo Borella
04 Feb 2026 - 13:14
La storia di Lindsey Vonn è già di ispirazione. A 41 anni, la sciatrice statunitense sarà al cancelletto di Milano-Cortina 2026 nonostante la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La caduta di Crans-Montana non ha però scoraggiato Vonn, che ha dichiarato che disputerà le gare dei Giochi grazie all'aiuto di un maxi tutore che stabilizzerà il suo ginocchio. 

In quanti, prima di lei, sono andati oltre difficoltà simili per gareggiare ai massimi livelli? Qualche esempio famoso, dal malessere di Michael Jordan a un mito della ginnastica giapponese, passando per golf, football americano e arrivando fino a calciatori di Serie A, di oggi e del passato. 

