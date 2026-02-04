Non solo Vonn: Jordan, Woods, Neymar e...dieci atleti andati oltre i gravi infortuni

La storia di Lindsey Vonn è già di ispirazione. A 41 anni, la sciatrice statunitense sarà al cancelletto di Milano-Cortina 2026 nonostante la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La caduta di Crans-Montana non ha però scoraggiato Vonn, che ha dichiarato che disputerà le gare dei Giochi grazie all'aiuto di un maxi tutore che stabilizzerà il suo ginocchio.