1 di 30
© Getty Images | Super Bowl 2026
© Getty Images | Super Bowl 2026
© Getty Images | Super Bowl 2026

© Getty Images | Super Bowl 2026

© Getty Images | Super Bowl 2026

nfl

Super Bowl 2026: vincono i Seattle Seahawks, le foto della vittoria sui New England Patriots

09 Feb 2026 - 07:23
30 foto

I Seahawks di Seattle hanno dominato il Super Bowl 2026 stracciando i Patriots di Boston 29 a 13. La difesa di Seattle è stata protagonista dall'inizio alla fine e guidato i Seahawks verso il loro secondo titolo del campionato statunitense di football. I Patriots speravano in un revival dell'era Brady quando il leggendario quarterback Tom Brady li aveva portati a vincere ben sei trofei tra il 2001 e il 2018.

super bowl 2026
foto