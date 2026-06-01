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TENNIS

Roland Garros: Berrettini vendica Sinner e vola ai quarti

Dopo Flavio Cobolli anche Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6) l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 'giustiziere' di Jannik Sinner al secondo turno.

01 Giu 2026 - 19:29
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