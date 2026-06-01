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Visita speciale

Il Psg festeggia la vittoria della Champions League al Roland Garros

Una delegazione di giocatori del Paris Saint-Germain, formata da Dembelé, Doué, Zaire-Emery e Barcola, ha portato la coppa della Champions League al Roland Garros per festeggiare il recente trionfo nella finale di Budapest contro l'Arsenal. 

01 Giu 2026 - 17:24
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