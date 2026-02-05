1 di 4
"Un altro momento da pelle d'oca": Chivu tedoforo per Milano-Cortina dopo Zanetti

"Un altro momento da pelle d'oca". Così l'Inter ha celebrato la giornata speciale di Cristian Chivu, tedoforo delle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

05 Feb 2026 - 22:39
4 foto
milano-cortina 2026