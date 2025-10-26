LE SEDI Milano-Cortina 2026, la prima Olimpiade "diffusa": ecco tutti i luoghi dei Giochi italiani

Milano-Cortina 2026 è pronta a fare la storia diventando la prima Olimpiade "diffusa". I Giochi non si svolgeranno soltanto in una città, ma coinvolgeranno tre regioni e nove località in quattro province diverse, mostrando quale sarà il futuro della rassegna a cinque cerchi.