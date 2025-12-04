Logo SportMediaset

milano cortina 2026
L'EVENTO STORICO

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva in Italia

La torcia è approdata a Roma nella serata di giovedì 4 dicembre, condotta dal presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò e dalla tennista Jasmine Paolini che l'hanno consegnata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

04 Dic 2025 - 18:27
