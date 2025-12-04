Logo SportMediaset

milano cortina 2026
Milano-Cortina 2026: la consegna della Fiamma Olimpica all'Italia

Dalla fiamma del braciere olimpico, la 'grande sacerdotessa', interpretata dall'attrice greca Mary Mina, ha acceso l'ultima torcia e l'ha consegnata al presidente del Comitato olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos. Dalle sue mani la fiamme è passata, tra gli applausi, in quella del presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. La fiamma è stata poi custodita in una lanterna ad olio, dove viaggerà, a bordo di un volo di Ita Airways, per atterrare oggi alle 17 nell'areoporto di Fiumicino a Roma.

