Milano-Cortina 2026

Hockey Femminile, prima storica vittoria dell'Italia: 4-1 alla Francia

All'Arena Santa Giulia i gol delle azzurre portano la firma di Tutino al 10', Roccella al 35', Fantin al 40' e Della Rovere al 44'

05 Feb 2026 - 17:04
