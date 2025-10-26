Logo SportMediaset

© CONI | Leonardo Bonzi (bob) - Chamonix-Mont-Blanc 1924
LA STORIA

Da Bonzi a Moioli: chi sono tutti i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi Invernali

Il primo a portare il vessillo tricolore in una cerimonia d'apertura fu il bobbista milanese nel 1924 dando vita a lunga storia giunta sino alla partecipazione della snowborder bergamasco

26 Ott 2025 - 18:48
21 foto