Yamal batte Messi tra i marcatori più giovani al Mondiale, ma è solo 8°: tante sorprese in top ten

© Foto da web | 10) Aleksandar Tirnanic (Jugoslavia): in gol in Jugoslavia-Brasile (Mondiali 1930) a 18 anni e 365 giorni
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Lamine Yamal entra nella storia dei Mondiali tra i marcatori più giovani all-time. Ottavo posto per l'esterno spagnolo, che segna all'Arabia Saudita e supera l'idolo Messi di qualche giorno ma resta ben lontano dalla zona podio, dove tra l'altro c'è un suo compagno attuale come Gavi, in rete 4 anni fa contro la Costa Rica.
Pele domina come unico minorenne in rete nella storia della competizione (Svezia 1958, trofeo poi vinto dal Brasile), mentre sono tanti i nomi meno conosciuti e risalenti al secolo scorso.
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