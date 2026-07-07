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mondiali 2026

Undici metri maledetti per Messi: rigore parato con l'Egitto, è il primo nella storia a sbagliare 4 penalty ai Mondiali

Il 39enne si fa ipnotizzare da Shobair, numero uno dell'Egitto: Lionel disperato per il secondo errore di fila in questo Mondiale 

07 Lug 2026 - 19:05
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