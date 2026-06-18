Un po' di Mondiale... a Milano! Grazie a Nike e Slam Jam

© Ufficio Stampa
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In un’estate italiana, il caldo è impossibile da ignorare, proprio come il richiamo familiare di un chiosco in piazza. Fortunatamente, Slam Jam ne ha scelta una nascosta nella zona più ombreggiata, in Piazzale Lavater, per ospitare le capsule collection X2 di Nike; l’edicola, che rappresenta un punto di riferimento per la città di Milano, presenterà gli ultimi prodotti dell’universo Nike Football.
Sotto i bagolari e i platani, non esiste un unico target demografico. Ciò che conta è il senso condiviso di attesa che il calcio sa accendere attraverso le generazioni.
X2 è la serie di collaborazioni calcistiche di Nike costruita attorno a sette federazioni, sette creativi e sette organizzazioni sportive. Ogni capsule parte da una maglia federativa del 2026 e la affida a un designer o artista legato alla cultura che rappresenta, sostenendo al contempo la nazionale radicata nella stessa comunità.
Nel corso della serie, il Canada collabora con NOCTA, l’Inghilterra con Palace, la Francia con Jacquemus, i Paesi Bassi con Patta, la Nigeria con Slawn, la Corea del Sud con PEACEMINUSONE e infine gli Stati Uniti scelgono V.A.A.. Attraverso questa serie ogni capsule traduce l’identità della federazione in capi che esprimono orgoglio nazionale tramite design e attitudine, pensati per l’uso quotidiano.